Стратегия Commandos: Origins получила демоверсию на PC и Xbox

Тактическая стратегия Commandos: Origins, которая выступает приквелом знаменитой серии, получиладемоверсию на PC (Steam) и Xbox.

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Действие новинки разворачивается во время Второй мировой войны, причём игроки смогут поучаствовать в кампаниях в Африке и Арктике. На картах пользователям нужно будет исследовать возможные тактические ходы, которые позволят победить противников — как и в классических играх франшизы.

В рамках демо, правда, фанатам пока будет доступна лишь одна миссия, где два героя в лице Джека О`Хары и Джеймса Блэквуда должны устроить диверсию против немцев на Нормандских островах. Бойцам нужно разобраться с радаром противника с помощью стелса, стратегичеcких решений и интерактивного окружения с разрушаемостью.

В релизной версии игры можно будет взять на себя управление шестью разными персонажами, которые обладают уникальными навыками — они помогут лучше показать себя в противостояниях с врагами. Ранее авторы новинки отмечали, что задачи перед игроками будут стоять сложные.

Первую миссию, кстати, ранее могли попробовать и посетители выставки gamescom 2024.

Релиз самой Commandos: Origins состоится в этом году для PC, Xbox Series и PlayStation. О том, что новинка посетит PlayStation 4 c Xbox One, стало известно ещё в августе.

Сама тактическая стратегия, кстати, с первого дня выхода будет доступна и для подписчиков Game Pass.