Пасхалка со знаком в ремейке Silent Hill 2 привела фанатов в восторг

Фанаты франшизы Silent Hill пришли в восторг от пасхалки из Silent Hill 2 Remake, которая отсылает к скандальной Silent Hill HD Collection.

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HD-переиздания второй и третьей частей серии, которые вышли в 2012 году, ругали за целый ряд проблем, включая технические недостатки и общее низкое качество. Среди минусов оказался и печально известный знак с ранчо, который может найти главный герой.

Дело было в том, что название места (Silent Hill Ranch) на табличке было оформлено в переиздании с помощью известного шрифта Comic Sans, который смотрелся в мрачной истории чрезвычайно странно и неуместно. Многие фанаты тогда подумали, что кто-то из авторов HD-сборника попросту забыл заменить шрифт или стилизовать надпись.

Как оказалось, разработчики ремейка из Bloober Team, решили сохранить знак и в своей версии. Многие фанаты попросту пришли в восторг от «пасхалки», которая показалась им чрезвычайно забавной.

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Сам ремейк, кстати, получает весьма положительные отзывы от игроков — и напоминание о прошлом неудачном переиздании смотрится на этом фоне довольно иронично.

Успеху новинки не помешал и наплыв «хейтеров», которые начали вносить выдуманные правки на страницу игры на «Википедии». Позже ситуация была исправлена, а сейчас страница новинки выглядит обычным образом.

Ремейк Silent Hill 2 доступен на PC и PS5 для обладателей расширенных изданий, причём недавно появилось техническое сравнение разных версий игры. Релиз хоррора для всех остальных состоится 8 октября.