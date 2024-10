Что мы знаем о State of Decay 3: продолжении зомби-песочницы Microsoft

Оригинальная State of Decay вышла в 2013 году, и за прошедшие 10 лет франшиза заметно выросла. После выхода сиквела в 2018 году студия Undead Labs начала разработку третьей части для Xbox и ПК. Портал Gamespot собрал все, что мы знаем о State of Decay 3.

© Steam

Дата релиза State of Decay 3

State of Decay 3 анонсировали еще в 2020 году, однако у проекта до сих пор нет даты релиза. По факту, ни разработчик Undead Labs, ни издатель Microsoft ничего толком и не рассказали об игре.

На каких платформах выйдет игра

Первые две State of Decay были эксклюзивами Xbox, которые позже вышли и на ПК. Скорее всего, релиз третьей части последует той же модели. Microsoft приобрела студию Undead Labs после выхода State of Decay 2 — из-за этого эксклюзивность State of Decay 3 более чем вероятна. Хотя Microsoft начала понемногу выпускать свои проекты на PlayStation, в случае State of Decay 3 ничего еще не подтверждено.

Что известно о State of Decay 3

После анонса проекта в 2020 году Microsoft и Undead Labs долгое время хранили молчание. Новости появились лишь в 2024: в сентябрьском обновлении разработчики заявили, что сворачивают поддержку State of Decay 2, чтобы сотрудники студии могли переключиться на работу над третьей частью. Цитируя компанию, Undead Labs рассчитывает «создать величайший симулятор зомби-выживания в франшизе».

Многие задаются вопросом, когда состоится релиз игры, однако Undead Labs не готова делиться этой информацией — она «появится позже».

В 2022 году Kotaku опубликовало расследование, которое утверждало, что обстановка внутри студии неблагоприятна. Издание обвинило Undead Labs в сексизме, травле сотрудников и выгорании. По словам журналистов, сделка между Microsoft и студией также забуксовала из-за «токсичных условий работы и отсутствия вектора развития». Мэтт Бути из Xbox, в свою очередь, ответил, что в студии «теперь гораздо лучше» и Microsoft «уверена в творческом направлении State of Decay 3».