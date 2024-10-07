Страницу ремейка Silent Hill 2 на «Википедии» защитили от хейтерских правок

Wikipedia пришлось поместить страницу Silent Hill 2 Remake (прим. — англоязычный вариант) под замок частичной защиты после того, как пользователи попытались указать ложную информацию о приёме игры.

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Похоже, что некоторые негативно настроенные «фанаты» Silent Hill 2 не смогли смириться с тем, что ремейк в итоге получил высокие оценки критиков.

Поэтому они отправились на «Википедию», где не только сильно занизили оценки СМИ, указав самый высокий рейтинг 6 из 10 баллов, а самый низкий — 0 баллов, но и прямо написали, что игра «получила самые худшие отзывы в истории».

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На момент написания новости страница ремейка Silent Hill 2 вернулась к нормальному состоянию, а редактировать её разрешается только зарегистрированным и автоподтверждённым участникам.

Тем временем пользователи уже обсуждают потенциальный ревью-бомбинг игры на Metacritic, когда она доберётся до полноценного релиза 8 октября.

В настоящее время Silent Hill 2 Remake находится в расширенном доступе на PC и PS5 для обладателей Deluxe-изданий. И в Steam игра собрала «крайне положительный» рейтинг.