HoYoverse показала очередной трейлер Genshin Impact с Шилонен

Создатели Genshin Impact опубликовали свежий трейлер нового играбельного персонажа Шилонен. Ролик под названием «Пламенные ритмы» демонстрирует как отрывки геймплея, так и некоторые катсцены с героиней.

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Больше игрового процесса со способностями Шилонен показывали в прошлом выпуске «КоллекцииGenshin Impact».

«В строгом процессе изобретения все идеи должны быть проверены. Однако некоторые события происходят только один раз, и после проверки их будет сложно воспроизвести. Но, по меньшей мере, пламенная страсть этого мимолётного мгновения достаточно сильна, чтобы оставить след».

Шилонен — это 5-звёздочный Гео-персонаж поддержки и мастер кузнечного дела. Её баннер станет доступен 9 октября — в этот же день, напомним, выходит следующее обновление для Genshin Impact под названием «Радуга обречена сгореть».