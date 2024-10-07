Игроки высоко оценили переосмысление Silent Hill 2 для ПК и PS5

В Steam состоялся релиз расширенного издания ремейка Silent Hill 2, который получил крайне положительные отзывы. Об этом сообщает портал DTF.

© Газета.Ru

6 октября польская студия Bloober Team выпустила ремейк Silent Hill 2 для предзаказавших расширенное издание игры. Релиз стандартного издания запланирован на 8 октября. Судя по первым отзывам, переосмысление понравилось большинству игроков. У проекта уже более 3,2 тыс. отзывов, 96% из которых положительные.

«Шедевр в жанре психологического horror — лучшая часть серии, по мнению многих, — теперь на современных платформах: вас ждут замечательная графика и пробирающее до мурашек звуковое сопровождение», — гласит описание ремейка.

Ремейк стартовал с «крайне положительных» отзывов в Steam. Ранее критики положительно оценили работу Bloober Team, отметив их уважительное отношение к классике жанра хорроров и удачное внедрение новых идей.

Полноценный релиз ремейка Silent Hill 2 от польских разработчиков из Bloober Team намечен на 8 октября для PlayStation 5 и ПК. Оригинальная Silent Hill 2 от студии Team Silent была выпущена на PlayStation 2 в 2001 году, а позднее на ПК и Xbox.

Ранее сообщалось, что Civilization VII неприятно удивила геймеров своими системными требованиями.