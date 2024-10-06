В Минобороны отреагировали на создание компьютерной игры про СВО

Выход продукта под названием «Отряд 22: ZOV» ожидается в конце этого года. По информации «Известий», военное ведомство не финансирует игру, а оказывает консультационную поддержку на всех этапах, чтобы обеспечить правдоподобность описываемых в ней событий. В частности, за это отвечает герой России Владислав Головин с позывным Струна.

Согласно задумке, игроку предстоит в интерактивной форме узнать о событиях в Донбассе, Мариуполе и Авдеевке. Кроме того, по мере продвижения геймеры смогут ознакомиться с разными видами вооружения, военной техники и экипировки.