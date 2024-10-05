Ubisoft продолжает разработку ремейка четвертой части Assassin's Creed

Ubisoft все еще разрабатывает ремейк Assassin's Creed IV: Black Flag. Об этом сообщает портал Insider-Gaming.

© Ubisoft

Согласно источнику, до переноса Assassin's Creed: Shadows релиз ремейка Assassin's Creed IV: Black Flag под кодовым названием Obsidian планировался примерно на ноябрь 2025 года — приблизительно в то же время, что и многопользовательское предложение серии под кодовым названием Invictus. Предполагалось, что перенос новой части про Японию мог сдвинуть выход других тайтлов.

Тем не менее источник отмечает, что выход ремейка четвертой части состоится раньше, чем многие ожидают.

Источники Insider-Gaming из Ubisoft предоставили короткий фрагмент геймплея ремейка, в котором Эдвард Кенуэй управляет кораблем на обновленном движке Anvil Engine. Видео предоставили при условии, что его содержание не будет опубликовано, поэтому продемонстрировать его журналисты не могут.

По слухам, Ubisoft намерена выпустить около десяти игр серии Assassin's Creed в течение следующих пяти лет. Среди них будет и мобильный экшен под кодовым названием Jade, который планируется к выпуску во втором квартале 2025 года для Android и iOS.