Семейство Гиймо и Tencent изучают возможность полного выкупа Ubisoft

Издание Bloomberg рассказало, что семейство Гиймо и китайский гигант Tencent рассматривают возможность полного выкупа Ubisoft. Компании хотят стабилизировать состояние французского издательства, акции которого потеряли в стоимости более 50% с начала года.

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Консультанты Tencent и Гиймо пришли к выводу, что одним из возможных вариантов выхода из ситуации станут совместные усилия по превращению Ubisoft в частную компанию. Из всего массива акций Ubisoft китайскому гиганту принадлежит 9,2% ценных бумаг компании (по состоянию на апрель 2024 года), а основателям компании в лице братьев Гиймо — около 20,5%.

Ещё один вариант — полная продажа Ubisoft сторонней компании (стратегическому инвестору). К слову, каждый десятый акционер компании согласен на её продажу.

По данным источников, рассмотрение вопроса находится на ранней стадии. Ubisoft и Tencent также размышляют над другими вариантами. Однако на фоне новости акции Ubisoft выросли более чем на 30% за последние 24 часа — аналитики считают, что ценные бумаги продолжат дорожать.

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За последние месяцы у Ubisoft было сразу несколько причин для падения акций до уровня 2015 года. Например, неудачный старт Star Wars Outlaws, а также перенос Assassin’s Creed Shadows на февраль 2025 года.