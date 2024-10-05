Во что поиграть на Android и iOS, новинки октября

Рынок мобильных игр не дремлет даже тогда, когда на рынке консольных или компьютерных проектов наступает сравнительное затишье. Портал pocketgamer.com подготовил подборку свежих игр для Android и iOS.

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FMV-квест в жанре книги-приключения, где игроку необходимо выжить на необитаемом острове, принимая решения за единственную уцелевшую жертву кораблекрушения. В Wild Islands есть тысяча и один способ умереть, но, к счастью, игра всегда дает удобные контрольные точки, чтобы решение можно было поменять. А на острове найдется немало секретов: от затерянных храмов, полных ловушек, до пиратов и диких животных.

Ностальгические игры с пискель-артом вряд ли когда-нибудь выйдут из моды, и приключение Blossom Tales II — наглядное тому доказательство. Бойкой принцессе предстоит спасти мир от Короля-минотавра, пройдя множество подземелий в духе The Legend of Zelda. А это значит, что игрока ждут секреты, головоломки и сбор самых разных магических гаджетов.

Один из главных инди-хитов 2024 года — теперь и на мобильных платформах! Balatro — «покерный роуглайк», где игрок может составить колоду из сплошных тузов и, до кучи, подмешать себе в руку кредитные карты вместо обычных. Простой, но затягивающий геймплей идеально подходит для игры на ходу, в транспорте или на перерыве.

Monster World — очередной спин-офф MMORPG Ragnarok, но на этот раз — в жанре тактической стратегии. Игрокам предстоит собирать очаровательных монстров и меряться силами с другими тренерами, выпуская подопечных в сражения в реальном времени.