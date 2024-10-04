Разработчик Warhammer 40000: Space Marine 2 раскрыл секрет успеха игры и Saber Interactive

Креативный директор Saber Interactive Тим Уиллитс решил паорассуждать об успехах Warhammer 40,000: Space Marine 2 на фоне финансовых провалов других крупных ААА-игр: от Star Wars Outlaws до Concord. Как считает Уиллитс, причиной является вовсе не многолетняя разработка.

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Как считает Тим, многие разработчики пытаются пересматривать изначальные концепции своих игр, но по итогу не смогут сделать нечто «блестящее». В пример креативный директор привёл саму Space Marine 2. Это игра в устоявшемся жанре экшенов, которая просто «максимально» раскрыла суть сражений. Ей не понадобилось двигать жанр вперёд — «отличные игры» всегда будут иметь успех среди геймеров.

Уиллитс обращает внимание, что в Saber Interactive следят за ощущениями игроков в любом моменте геймплея. Речь идёт про каждую секунду нахождения в игре.

«Одна из вещей, которую мы стараемся делать в Saber, и это часть моей работы как креативного директора, заключается в том, что мы глубоко убеждены: то, что вы делаете каждую секунду и что происходит, когда вы нажимаете на кнопки, этот основной игровой цикл очень важны. Поэтому мы фокусируемся на взаимодействии в игровом процессе от момента к моменту и на ощущениях, которые вы испытываете», — поделился креативный директор.

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В случае с Warhammer 40,000: Space Marine у разработчиков было несколько дополнительных ключевых принципов. Они всегда следили за тем, чтобы игроки ощущали себя мощными космодесантниками, которые сражаются с «роями» противников в ближнем бою и с помощью дальнобойного оружия. На этом основная концепция игры заканчивается.

Уиллитс отмечает, что многие разработчики из других студий отвлекаются от своих изначальных планов. Например, при выходе какой-либо новой игры они смотрят на конкурентов и пытаются добавить в свою идею элементы конкурентов. При этом фокус смещается с основной концепции, которая и делает проект «увлекательным».

«Многие команды на протяжении всей разработки будут переоценивать возможности своих игр. Они смотрят на какую-нибудь другую игру, которая только что вышла, и говорят: “О, мы должны сделать это, давайте добавим это, мы должны сделать это”. И они перестают обращать внимание на суть, на то, что на самом деле делает игру увлекательной», — считает Тим.

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Отдельно Уиллитс затронул тему бюджетов. Он считает, что многие игры, особенно в США, слишком дорого стоят в производстве — для этого им нужно продаваться огромными тиражами. А вот разработка Space Marine 2 стоила вдвое дешевле, чем создание DOOM Eternal, из-за чего игре не нужны невероятные продажи для возможности окупиться.

«Нам не нужно продавать четыре миллиона копий, чтобы добиться успеха [Space Marine 2]. К сожалению, есть много игр, особенно от североамериканских разработчиков, в которых, если вы не продадите пять миллионов копий, вы потерпите неудачу. Я имею в виду, что это за бизнес, в котором вы терпите неудачу, если продаете меньше пяти миллионов?», — вопрошает креативный директор.

Разработчик признался, что Saber Interactive не хочет идти по подобной бизнес-модели. Компания хочет делать качественные и увлекательные игры, чья разработка будет «доступной». И у неё в портфолио уже есть множество таких проектов.

«Посмотри на SnowRunner! Чувак, в SnowRunner в буквальном смысле водят грузовики по грязи. Всё, я закончил. Я только что описал игру. 15 миллионов человек играли в неё, потому что впечатления от неё отличные. Посмотри на World War Z. Мы не собираемся получать премию ”Оскар" за эту игру, но 25 миллионов человек играли в неё, потому что она просто совершенна, и это то, что у нас хорошо получается», — поделился Тим.

Напомним, что Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышла в расширенном доступе 5 сентября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, став доступной всем уже 9 сентября. В первые дни с игрой успело ознакомиться свыше двух миллионов человек, причём сделал это и автор Игромании. В развёрнутой рецензии он рассказал о главных достоинствах экшена.