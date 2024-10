Ремастер Horizon Zero Dawn стал доступен для предзаказа на PC и PS5

Sony Interactive Entertainment открыла предзаказы Horizon Zero Dawn Remastered, которая выходит 31 октября на PC и PlayStation 5. Как можно догадаться, в России официально купить игру нельзя.

© Скриншот

Для всех остальных ремастер Horizon Zero Dawn обойдётся в 50 долларов — страницы с предзаказами можно найти в Steam, EGS и PlayStation Store.

Обладатели игры могут приобрести обновление до версии Remastered отдельно за 10 долларов. Предложение актуально для тех, кто приобрёл Horizon Zero Dawn на PC и PS4 или Horizon Zero Dawn Complete Edition на PS4, PS5 и PC, а также добавил игру в свою библиотеку во время акции PlayStation Play At Home.