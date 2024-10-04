Ubisoft выпустила свежее обновление для Star Wars Outlaws с улучшением стелса и спидера

Ubisoft выпустила для Star Wars Outlaws первое из трёх обещанных обновлений. Его размер следующий:

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на PC — 5,6 ГБ;

на Xbox Series — 4,71 ГБ;

на PS5 — 3,8 ГБ.

Свежее обновление исправляет ряд багов и вносит различные корректировки, а игровой процесс. Среди главных особенностей отмечают: улучшенный стелс, улучшение камеры и отдачи спидера, снижение адреналина в ближнем бою, кнопка для быстрого броска гранат, а также улучшения анимации и общей производительности.

Полный патчноут можно найти на официальном сайте Ubisoft.

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Следующие два обновления должны выти до конца ноября, а сама игра появится в Steam 21 ноября.

Кроме того, Massive Entertainment готовит два платных сюжетных дополнения: запланировано на эту осень Wild Card и A Pirateʼs Fortune с релизом весной 2025 года.

Напомним, что Star Wars Outlaws не оправдала ожиданий Ubisoft. Продажи игры, по слухам, составили всего 1 млн копий за первый месяц после релиза.