Студия GamesVoice показала примеры русской озвучки десятка разных игр

Студия GamesVoice провела презентацию VoiceCon 2024, где представила новейшие проекты, находящиеся в процессе локализации на русский язык. Об этом сообщает портал DTF.

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В рамках мероприятия были продемонстрированы трейлеры Grand Theft Auto: Vice City с демонстрацией русского дубляжа, The Suffering, System Shock 2, Jagged Alliance 3. Также был показан отрывок из Max Payne 3 с озвучкой сцены в баре, кооперативной игры «Древние Русы: Выживание», трейлер мистического хоррора от студии Morteshka «Лихо Одноглазое» и «Волколак: Воля Богов».

Студия показала геймплейный ролик с русской озвучкой Star Wars Jedi: Survivor, два ролика по Alan Wake II, трейлер русской озвучки ремейка Dead Space, уже доступной для скачивания, а также приключенческой игры о выживании в мире после катаклизма RADIOSOL и других проектов.

Кроме того, был показан тизер документального фильма о работе студии, который выйдет до конца 2024 года.

GamesVoice — творческое объединение, занимающееся переводом и озвучиванием видеоигр. Студия ведет активную деятельность с 2012 года.