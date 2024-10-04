«Высококачественный проект»: критики в восторге от ремейка Silent Hill 2

Спало эмбарго на публикацию обзоров ремейка Silent Hill 2. Вопреки негативным ожиданиям, критикам тайтл понравился. Более того, даже очень понравился — на Metacritic у него 87 баллов из 100. Такая же ситуация на OpenCritic.

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Оценки игры

VG247 — 10/10

Eurogamer — 10/10

Wccftech — 9/10

Push Square — 9/10

IGN — 8/10

VGC — 8/10

GameReactor — 7/10

Больше всего журналисты оценили достойный уровень графики, затягивающую и жуткую атмосферу (отмечают, что удалось сохранить черты оригинала, но подать их в современном виде), а также новые головоломки.

Из минусов: неидеальный темп, слишком большое количество экшена и его неуклюжесть. Также жалуются на небольшие проблемы с производительностью.

Сильный ремейк, который передаёт причудливую атмосферу оригинала, привносит новые гармоничные черты и лишь немного удручает недостатками. Команда Bloober Team успешно воплощает в жизнь шедевр Konami и дополняет его новыми идеями, сохраняя при этом суть. Авторы создали высококачественный ремейк классической игры от Konami. В ней почти нет ничего нового, но игре этого и не нужно.

Релиз игры состоится уже 8 октября на PS5 и ПК. Те, кто оформил предзаказ расширенного издания, смогут начать играть уже в ночь с 5 на 6 октября.