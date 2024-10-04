Авторы The Sims 4 представили дополнение «Жизнь и смерть»

Компания Electronic Arts и студия Maxis рассказали подробности о том, что ждёт игроков в грядущем дополнении «Жизнь и смерть» к культовому симулятору The Sims 4. Как мы помним, его релиз состоится 31 октября, к Хэллоуину. А пока в игре проходит событие с наградами, посвящённое знакомству со Смертью.

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Для покупателей дополнения история любимого сима может стать бесконечной. В молодые годы каждый сим начнёт составлять для себя список того, что хочет совершить в жизни, и за каждое достижение будет получать награду. А если какие-то цели останутся невыполненными, то закончить список можно будет в виде призрака, получив в награду перерождение в новом теле.

У симов появятся новые карьеры — помощника Смерти и патологоанатома. А любители призраков и склепов смогут их изучать, избрав жизненной целью занятие танатолога. Призраки тоже станут поинтереснее: кто-то из них продолжит творить пакости, а кто-то начнёт помогать живым.

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В игре появляются завещания и полноценные похороны, которые можно будет обустроить по своему желанию — и по средствам. А кладбища, похоронные бюро и дома с привидениями отыщутся в новом городе, Ravenwood.

Приём предварительных заказов уже стартовал. Те, кто оформит покупку дополнения до 12 декабря, получат в награду семейный портрет «Многовековое наследие», музыкальную шкатулку «Симфония скорби» и маску «Крылья тайны», украшенную перьями.