Microsoft стало интересно, почему разработчики игр не выбирают Xbox

Microsoft обратилась к разработчикам игр, чтобы понять, почему некоторые из них предпочитают не использовать Xbox, пишет The Verge. Технологический гигант расширяет свою команду исследований Xbox, чтобы собирать «обратную связь» от игровых студий о их опыте с инструментами разработки, поддержкой и общими проблемами при создании игр для Xbox.

© Ferra.ru

Эта инициатива, аналогичная программе Xbox Insider, теперь доступна для всех членов игровых студий, а не только для технического персонала. Программа направлена на сбор отзывов по различным аспектам, включая инструменты, настройку производительности и утилиты отладки. Кроме того, Microsoft особенно интересует мнение студий, которые в настоящее время не выпускают игры на Xbox, чтобы понять их причины выбора других платформ.