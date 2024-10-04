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Игровой движок Unreal Engine 5 оптимизировали — теперь Lumen выдает 60 кадров в секунду даже на PS5

На прошедшем в Сиэтле мероприятии Epic Games Unreal Fest 2024 было объявлено об обновлении Unreal Engine 5.5, которое значительно улучшило производительность движка на современных консолях.

Игровой движок Unreal Engine 5 оптимизировали
© Ferra.ru

Технология освещения Lumen, которая ранее требовала значительных ресурсов, теперь может работать со скоростью 60 кадров в секунду на PlayStation 5 и Xbox Series X с включенной аппаратной трассировкой лучей.

Это стало возможным благодаря новым оптимизациям, направленным на снижение времени рендеринга до менее чем 2 миллисекунд.

Epic Games также сообщила, что в будущем планирует дальнейшую оптимизацию Lumen для достижения 120 кадров в секунду на этих же консолях.

Дополнительно разработчики работают над улучшением новой технологии MegaLights, которая позволяет визуализировать огромное количество подвижных и динамических источников света с реалистичными тенями.

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