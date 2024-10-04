Игровой движок Unreal Engine 5 оптимизировали — теперь Lumen выдает 60 кадров в секунду даже на PS5
На прошедшем в Сиэтле мероприятии Epic Games Unreal Fest 2024 было объявлено об обновлении Unreal Engine 5.5, которое значительно улучшило производительность движка на современных консолях.
Технология освещения Lumen, которая ранее требовала значительных ресурсов, теперь может работать со скоростью 60 кадров в секунду на PlayStation 5 и Xbox Series X с включенной аппаратной трассировкой лучей.
Это стало возможным благодаря новым оптимизациям, направленным на снижение времени рендеринга до менее чем 2 миллисекунд.
Epic Games также сообщила, что в будущем планирует дальнейшую оптимизацию Lumen для достижения 120 кадров в секунду на этих же консолях.
Дополнительно разработчики работают над улучшением новой технологии MegaLights, которая позволяет визуализировать огромное количество подвижных и динамических источников света с реалистичными тенями.