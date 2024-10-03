Сцены после титров переиздания Until Dawn намекнули на возможный сиквел

Переиздание Until Dawn доберётся до PC и PlayStation 5 уже завтра, 4 октября, однако в сети уже начали появляться записи прохождения и даже новые сцены после титров, которых не было в оригинальной игре 2015 года. Они могут намекать на потенциальный сиквел.

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Новый сюжетный контент можно увидеть в двух сценах. Далее последуют спойлеры.

Спойлер

В первой сцене после титров можно увидеть Джоша Вашингтона. В оригинале он мог умереть, либо превратиться в дикого каннибала Вендиго. Однако в сцене после титров Джош переживает встречу с Вендиго и остаётся человеком. Закадровый голос говорит, что герой нашёл спасение.

Вторая сцена посвящена Сэм. После основных событий Until Dawn прошло несколько лет — героиня обосновалась в Лос-Анджелесе. На её прикроватном столике стоят некие таблетки, что может говорить посттравматическом расстройстве. После сна Сэм неожиданно обнаружила кровавую рану на руке и услышала жуткий голос — всё это может быть галлюцинациями.

Неизвестно, почему разработчики ремейка решили добавить новые сцены. Они рассказывали, что изменят пролог, но сохранят основу сюжета нетронутыми. Возможно, что показанные герои окажутся в центре внимания возможного сиквела. О нём нет никакой информации, но если переиздание покажет хорошие продажи и тёплый приём, то создание новой игры может оказаться вполне реальным.

Несмотря на то, что в сути своей Until Dawn является интерактивным кино с возможностью выборов, в производстве находится полноценная экранизация. Её съёмки стартовали в августе, но точной даты премьеры фильма ещё нет.