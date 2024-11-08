Как правильно ставить моды на игры

Моды — одно из главных преимуществ ПК-гейминга, но они требуют некоторой осторожности: по незнанию новичок может легко сломать игру или потерять ценные файлы. Портал makeuseof.com рассказал, что стоит сделать перед тем, как устанавливать моды для какой-либо игры.

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Сделайте резервную копию файлов

Прежде чем даже думать о загрузке каких-либо модов, обязательно нужно сделать резервную копию важных игровых файлов. После установки модификаций могут возникнуть проблемы, и их проще решить восстановлением оригинальных файлов, чем переустановкой игры целиком.

Резервные копии желательно хранить где-то в отдельной папке, а в идеале — на отдельном накопителе, будь то флэшка или внешний жесткий диск. Помимо ключевых файлов стоит также скопировать сохранения: они особенно уязвимы к порче данных, и нет ничего хуже потерянного прогресса или удаленных персонажей с редким снаряжением.

Наконец, совет самым горячим поклонникам фанатских модов — заведите текстовый файл на компьютере или в облаке, где можно записать названия и источники всех установленных модификаций. Пригодится, если вам вдруг надо будет переустановить игру и загрузить все заново.

Отключите автоматические обновления

Автоматическое обновление игр — это удобно, но не в том случае, если вы поставили на игру с десяток модификаций. Патчи, особенно крупные, нередко ломают моды, т.к. большинство из них создаются под специфические версии тех или иных проектов. Если вы собираетесь накатывать моды — отключите обновления. И в GOG, и в Steam это делается в свойствах игр. В Epic Games Store — в параметрах игры.

Пользуйтесь проверенными источниками

Чтобы не наткнуться на вредоносный софт или низкокачественный мод, который повредит не только игре, но и, потенциально, компьютеру, загружайте модификации из надежных источников. По сути, их четыре: Nexus Mods, мастерская Steam, ModDB и CurseForge. Мастерской пользоваться проще всего, но самая большая библиотека — на Nexus Mods.

Подумайте, не хотите ли вы поставить менеджер модов

В установке модификаций нет ничего сложного, но процесс может стать нудным, если вы часто ставите моды, сильно меняющие содержимое игры. Иногда просто распаковки файлов недостаточно — порой их нужно копировать в правильном порядке или вносить изменения в текстовые конфиги.

Менеджеры модов позволяют избежать головной боли. Каждый из них работает немного по-своему, но суть везде одна и та же: эти клиенты автоматизируют установку модов. Например, у Nexus Mods есть проприетарный менеджер Vortex, но иногда некоторые игры получают собственные менеджеры. Мастерская Steam — одновременно и сайт, и менеджер модов.

Проверяйте каждый мод отдельно

Наконец, последний и самый важный совет — не устанавливайте моды огромными пачками. Если в игре что-то сломается, то будет очень сложно понять, из-за чего именно. Гораздо лучше ставить каждый, даже самый маленький, мод по отдельности, после чего проверять, работает ли он. Помимо этого, внимательно читайте инструкции и примечания разработчиков. Некоторые модификации не совместимы с другими или, напротив, требуют их для корректной работы.