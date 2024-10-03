Авторы раскритикованной Hitman 3 VR: Reloaded могли попасть под крупную волну сокращений

Бывший руководитель разработки в студии XR Games (авторы Hitman 3 VR: Reloaded) сообщил, что 72 человека из 84 сотрудников студии были предупреждены о сокращении.

© Скриншот

Масштабная волна увольнений должна пройти на этой неделе, а в конечном итоге в студии может остаться всего 12 разработчиков.

«Это выходит за рамки реструктуризации. Я оставлю свои мысли и наблюдения при себе. Сегодня я сосредоточен на оказании помощи пострадавшим», — заявил сотрудник XR Games.

Судя по всему, под сокращения попадут художники, программисты, менеджеры проектов, продюсеры, геймдизайнеры и не только. Пока управленцы XR Games не объявляли о сокращения. Неизвестна и судьба будущих проектов студии, среди которых есть Zombie Army VR и Starship Troopers: Continuum.

Причиной для увольнений могли послужить показатели Hitman 3 VR: Reloaded, которая вышла в сентябре. Рецензенты отмечали, что игра страдает от низкого качества графики, отсутствия важных сюжетных сцен и плохой реализации геймплея.

К слову, IO Interactive уже объявила о полноценной VR-версии Hitman: World of Assassination. Она доберётся до игроков PlayStation VR2 уже в декабре.