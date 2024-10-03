Для «Бессмертного. Сказки Старой Руси» вышел апдейт с Добрыней Никитичем
3 октября карточный рогалик «Бессмертный: Сказки Старой Руси» получил апдейт 0.3.0. Вместе с обвнолением, проект добрался до каталога цифрового магазина VK Play. В течение семи дней тайтл можно будет приобрести со скидкой за 509 рублей.
Главные изменения апдейт 0.3.0
- 20 новых достижений в Steam;
- 3 новых случайных события;
- Боссы теперь встречаются на 7, 14 и 21 шагах;
- Число шагов в путешествии увеличено с 18 до 21;
- Новый персонаж — Добрыня Никитич;
- Два новых босса (один обычный и один легендарный) для пути Добрыни;
Полная версия «Сказок Старой Руси» выйдет до конца 2024 года. В релизном продукте будет куда больше контента, однако цена останется прежней.