Для «Бессмертного. Сказки Старой Руси» вышел апдейт с Добрыней Никитичем

3 октября карточный рогалик «Бессмертный: Сказки Старой Руси» получил апдейт 0.3.0. Вместе с обвнолением, проект добрался до каталога цифрового магазина VK Play. В течение семи дней тайтл можно будет приобрести со скидкой за 509 рублей.

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Главные изменения апдейт 0.3.0

20 новых достижений в Steam;

3 новых случайных события;

Боссы теперь встречаются на 7, 14 и 21 шагах;

Число шагов в путешествии увеличено с 18 до 21;

Новый персонаж — Добрыня Никитич;

Два новых босса (один обычный и один легендарный) для пути Добрыни;

Полная версия «Сказок Старой Руси» выйдет до конца 2024 года. В релизном продукте будет куда больше контента, однако цена останется прежней.