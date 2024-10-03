Doom запустили на видеокарте без участия процессора

Мир портов Doom продолжает расширяться с появлением «doomgpu», разработанного пользователем GitHub jhuber6, который «раскрыл» потенциал видеокарт. Этот порт позволяет классической игре работать исключительно на видеокартах AMD или Nvidia под управлением Linux, при условии установки библиотеки LLVM C.

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Первоначально протестированный на AMD RX 6950 XT, проект показывает, как GPU могут обрабатывать вычислительные задачи, не связанные с графикой. Пользователи также могут запускать его на Nvidia, следуя тем же процедурам установки с использованием загрузчика nvptx. Необходимыми компонентами являются система Linux с поддержкой ROCm, установка ROCm или ROCR-Runtime, библиотеки SDL2 и сборка LLVM.

На одном из скриншотов видно, что игра работает достаточно хорошо на первых миссиях, хотя RX 6950 XT достигает 99% загрузки при разрешении всего 1280×800.