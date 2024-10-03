Моддер взялся за решение проблемы надоедливых подсказок в God Of War: Ragnarok

Моддер под ником Mophead01 решил разобраться с проблемой надоедливых подсказок в God of War: Ragnarok. Плодом его трудов стала модификация с говорящим названием «Пожалуйста, заткнись» (ссылка на Nexus Mods).

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Сейчас с её помощью из PC-версии God of War: Ragnarok можно убрать 1,5 тыс строк диалогов. Но на этом работа не закончена. Многие другие фразы-подсказки переплетаются с сюжетными диалогами, поэтому их не так просто идентифицировать. Поэтому Mophead01 продолжает улучшать свой проект.

Напомним, что на релизе God of War: Ragnarok для PC команда Santa Monica Studio добавила в игру функцию, которая позволяет уменьшить количество подсказок. Но, как подметил Mophead01, проблему это не решило.

Несколько дней назад God of War: Ragnarok получила ещё один полезный мод — для снятия привязки к PSN. Но её быстро удалил сам автор, без объяснения причин.