Epic Games предложила разработчикам игр уменьшенные роялти за движок Unreal Engine

Epic Games выдвинула новое предложение разработчикам игр: уменьшенные роялти за использование Unreal Engine — 3,5% вместо 5%.

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«Скидка» будет актуальна в том случае, если проекты на движке вышли или сначала в Epic Games Store (раньше других вариантов), или и в EGS, и на других площадках одновременно.

Инициатива получила название «Запускай везде вместе с Epic» и заработает с 1 января 2025 года на всех актуальных платформах. Сейчас EGS доступна на PC, Mac и Android, а будущем появится на iOS. Смогут учитываться и релизы на консолях — опять же, главное предлагать игру и в EGS.

Ранее глава Epic Games также заявил, что компания достигла «финансовой стабильности», а Fortnite и EGS «поставили новые рекорды».