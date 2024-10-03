Некоторые игры перестали работать на компьютерах с установленным Windows 11 24H2

Накануне Microsoft выпустила обновления Windows 11 24H2. Релиз, увы, оказался не без проблем, особенно для геймеров.

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Согласно данным на странице состояния выпуска операционки, после установки обновления у пользователей возникли две серьёзные проблемы: игра Asphalt 8 периодически вылетает, а пользователи с устаревшей версией программы Easy Anti-Cheat (до апреля 2024 года) сталкиваются с ошибкой синего экрана (BSOD) с кодом «MEMORY_MANAGEMENT».

Microsoft и разработчики приложений уже работают над устранением неполадок. Компания также рекомендует обновить игры, надеясь на включение совместимой версии Easy Anti-Cheat.

Отметим, что редмондцы не в первый раз сталкиваются с проблемами обновлений. Например, предыдущий апдейт KB5043145 вызвал многочисленные перезагрузки и ошибки BSOD.