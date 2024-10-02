Авторы Cyberpunk 2077 рассказали о «цене» провального релиза и его последствиях

Генеральный директор CD Projekt Михал Новаковски дал интервью, в котором вспомнил о релизе Cyberpunk 2077 в 2020 году — катастрофе, которая на несколько лет испортила репутацию авторов «Ведьмак 3: Дикая Охота». Как считает управленец, «определённое восприятие» компании со стороны геймеров останется за ней навсегда. Очевидно, речь идёт о скепсисе по отношению к будущим играм.

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В разговоре принял участие и Павел Саско — заместитель геймдиректора сиквела Cyberpunk 2077. Он считает, что CD Projekt уже «заплатила цену» за провальный релиз в 2020 году — некоторые геймеры могут просто никогда не вернуться в игры компании. Чтобы исправить это, разработчикам нужно проявить себя.

«Я надеюсь, что всей работой, которую мы делаем, всем, что мы показываем, мы действительно сможем привлечь на свою сторону некоторых из этих людей [игроки, которые отвернулись от CD Projekt]. И когда они услышат, как кто-то рассказывает им о невероятных впечатлениях, которые они могут получить, скажем, от Phantom Liberty, или следующего «Ведьмака», или новой Cyberpunk, или Hadar [новая франшиза CDP], в тот момент, когда они увидят, что в этих играх есть невероятная ценность, они действительно возьмут их на вооружение, поиграют и насладятся», — заявил Саско.

Павел отметил, что разработчики не могут ничего сказать, чтобы вернуть доверие отвернувшихся игроков — CD Projekt RED должна показать конкретные результаты. Увы, до сих пор неизвестно, когда у геймеров получится их увидеть.

Последним крупным релизом CD Projekt RED остаётся дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, которое было положительно встречено как прессой, так и простыми игроками. На данный момент известно, что новый «Ведьмак» скоро перейдёт в полноценную стадию производства, а Геральт не будет находиться в центре новой истории.

Если говорить про сиквел Cyberpunk 2077, то пока для Project Orion «прокладывают основу» в бостонской студии CD Projekt RED. У игры значительно меньше разработчиков, чем у будущего «Ведьмака». Вероятно, сиквел выйдет точно не в ближайшие годы. В ожидании фанаты должны увидеть больше анимационных воплощений вселенной из-за успеха Cyberpunk: Edgerunners.