Переиздание хоррора Until Dawn получило релизный трейлер

Sony выпустила релизный трейлер переиздания Until Dawn — оно выйдет на PC и PlayStation 5 уже 4 октября, а пока у игроков остался последний шанс оформить предзаказ. Уже сейчас стоит опасаться спойлеров, ведь в сети появились три часа прохождения.

© Скриншот

Трейлер состоит как из геймплейных, так и из кинематографических кадров — их трудно различить из-за особенностей жанра интерактивного кино. Можно увидеть ряд центральных персонажей, а также жуткие сцены с расправами, ловушками и кошмарными существами.

В ролике предупреждают, что игрокам на PC в обязательном порядке потребуется учётная запись PlayStation Network — именно поэтому Until Dawn недоступна в ряде регионов в Steam. Заодно зрителям напомнили, что эта версия станет улучшенным изданием игры 2015 года для актуальных платформ.

В первую очередь улучшения заключаются в графике. Until Dawn перешла на движок Unreal Engine 5, что также отразилось на высоких системных требованиях. К слову, на PC игра заглянет впервые. Сюжет не претерпел изменений, хотя пролог был расширен, а локации и модели персонажей пополнились новыми деталями.