Инсайдер раскрыл детали отмененной королевской битвы по вселенной Halo

В начале года сообщалось, что 343 Industries отменила Project Tatanka — королевскую битву во вселенной Halo, которая разрабатывалась совместно с Certain Affinity. Теперь инсайдер раскрыл некоторые подробности проекта, который авторы Halo Infinite свернули из-за нестабильности жанра.

© Скриншот

В 343 Industries сосредоточились на новой основной части Halo. Однако в 2022 году Project Tatanka еженедельно тестировалась — благодаря этим тестам и получилось узнать множество подробностей. Например, события королевской битвы происходили на кольцах в сети Ореолов. На них игроки попадали с помощью капсул орбитальных десантников (поиграть за него можно было в Halo 3: ODST).

Геймплей был схож со многими другими королевскими битвами. Карта состояла из нескольких колец с разнообразными биомами и была открыта для исследования — можно было отыскать снаряжение и щиты, а также выполнять «мини-цели». Перемещаться между кольцами предполагалось с помощью пушки, которая катапультировала игроков на другие кольца.

Во время матча Пеликаны (воздушный транспорт в Halo) пролетали над картой и сбрасывали транспортные средства, которые могли использовать игроки. Если же игрок погибал, то превращался в искусственный интеллект и каким-то образом мог возродиться.

В 2023 году 343 Industries решила изменить направление Project Tatanka, а сама игра получила название Project Ekhert. Источники инсайдера рассказывают, что разработчики не могли вкладывать много ресурсов в королевскую битву и боялись конкурентов, в том числе из-за невозможности оперативно выпускать новый контент.

Кроме того, разработчики Project Tatanka по неизвестным причинам были ограничены в том, что могут добавить на карту королевской битвы. Серьёзным испытанием стал и правильный баланс футуристического оружия, например, как быстро оно сможет расправляться с транспортом.