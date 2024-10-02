В сеть утекло почти 3 часа прохождения переиздания Until Dawn

Переиздание Until Dawn ещё не вышло, а в сети уже появилось три часа прохождения игры на PlayStation 5. Вероятно, кому-то физическая копия игры досталась раньше времени. И несмотря на выход оригинала в далёком 2015 году, геймерам стоит опасаться спойлеров.

© Скриншот

В ролике с прохождением можно увидеть, что графика в переиздании стала действительно лучше — всё благодаря движку Unreal Engine 5. В плане контента серьёзные изменения были внесены в пролог, ведь теперь больше экранного времени уделяется семье Вашингтонов. В остальном же Until Dawn осталась прежней — это интерактивное кино, в котором решения игрока влияют на развитие событий.

Также в ролике можно взглянуть на настройки и опции доступности. Всё получилось стандартно для последних релизов под издательством Sony: озвучивание происходящего, помощь в прицеливании, разрешение экрана и другие опции, помогающие настроить игру под свои нужды.

Релиз новой версии Until Dawn состоится 4 октября на PC и PlayStation 5. Увы, компьютерным игрокам для запуска потребуется наличие учётной записи PlayStation Network. Ранее в сети появилось сравнение переиздания с оригиналом.