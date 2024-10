Horizon Zero Dawn убрали из продажи в Epic Games Store перед скорым выходом ремастера

Компьютерная версия Horizon Zero Dawn без предупреждения была убрана из продажи в Epic Games Store. Судя по всему, купить игру в магазине Epic нельзя уже на протяжении нескольких дней, а вот в Steam и GOG приобрести её можно до сих пор.

© Скриншот

Издание Complete Edition было портировано на PC в 2020 году и стало первым масштабным релизом эксклюзива PlayStation на PC. Объяснить прекращение продаж игры в Epic Games Store можно просто — уже 31 октября на PC и PlayStation 5 выйдет Horizon Zero Dawn Remastered. Игроки оригинала смогут обновиться до улучшенной версии за 10 долларов.

Вероятно, Sony может убрать Horizon Zero Dawn из продажи и в Steam — тогда всем новым игрокам придётся покупать уже обновлённую версию, а не оригинал. А учитывая последние релизы бывших эксклюзивов на PC, вроде Ghost of Tsushima или Final Fantasy XVI, можно с уверенностью говорить, что для игры в Horizon Zero Dawn Remastered потребуется аккаунт PSN. Это также может вызвать проблемы с обновлением у владельцев оригинала.

Что касается Remastered-версии, то её разработала студия Nixxes Software — авторы компьютерного порта. Обещаны улучшения в графике, которые приведут вид первой части к стандартам Horizon Forbidden West.