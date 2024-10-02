Хидео Кодзима показал временное меню Death Stranding 2

В отличие от многих других разработчиков, Хидео Кодзима допускает показ рабочего процесса над своими будущими играми — на одной из фотографий можно было увидеть небо в Death Stranding 2: On the Beach. Теперь же геймдизайнер показал меню игры.

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В нём можно увидеть главного героя Сэма, а также список разделов: продолжение игры, старт нового прохождения, загрузка сохранения, настройки и даже возможный пересказ оригинальной Death Stranding. Учитывая, что прохождение первой части занимало много времени, даже преданным поклонникам будет полезно освежить память в формате пересказа, а новички познакомятся с основными событиями.

Кодзима предупредил, что этот вариант меню создан для временного использования — к релизу оно должно измениться. К слову, в феврале этого года геймдизайнер уже делился одним из вариантов меню — там был другой логотип, а на заднем фоне красовалась Фрэджайл.

Свежее фото с меню Death Stranding 2 и февральский вариант

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Заодно Кодзима показал и подборку других фотографий прямиком из Kojima Productions. Разработка Death Stranding 2 идёт полным ходом, а сам геймдизайнер увлечённо играет с помощью контроллера DualSense.

Ранее Хидео Кодзима провёл презентацию Death Stranding 2. В игре будет продвинутый фоторежим, который станет частью повествования. Также появится множество новых героев, а ещё вернутся любимчики фанатов прямиком из первой части.

Напомним, что релиз Death Stranding 2: On the Beach намечен на 2025 год для PlayStation 5. Ранее Хидео Кодзима делился загадочными постерами — по силуэтам можно было понять, кто приложил руку к созданию сиквела.