В Dota 2 вышел патч 7.37d — ослаблены «брейсеры» и главные «имбы»

В ночь с 1 на 2 октября компания Valve выпустила балансный патч 7.37d для Dota 2. В обновлении разработчики ослабили популярных персонажей, а также усилили забытых героев.

© Чемпионат.com

«Нерфам» подверглись самые востребованные персонажи, среди которых оказались, например, Windranger, Lone Druid, Omniknight и Ringmaster. Помимо этого, некоторые герои получили «баффы» — это касается Juggernaut, Drow Ranger, Death Prophet, а также Bloodseeker.

Обновление затронуло и артефакты. Разработчики ослабили такие предметы, как Bracer, Arcane Boots, Gleipnir и Solar Crest. С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

Также Valve исправила критический баг, позволявший герою Lone Druid создавать копии предмета Divine Rapier.