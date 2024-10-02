В Германии заблокируют все игры из Steam без возрастного рейтинга

Разработчики онлайн-магазина Steam объявили о значимых изменениях в Германии. Уже с 15 ноября все игры в местном регионе должны иметь возрастной рейтинг — в ином случае тот или иной проект будет скрыт от немецких пользователей.

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Об этом сообщил портал SteamDB со ссылкой на сообщество разработчиков Steam. Отныне создателям видеоигр нужно будет указывать возрастной рейтинг проекта, чтобы его могли приобрести жители Германии. Сделать его очень просто: достаточно завершить специальную процедуру сервиса, после чего Steam опубликует возрастную информацию на странице игры.

Подобные изменения наверняка приведут к тому, что многие игры станут недоступны в Германии. Дело в том, что далеко не все разработчики указывают возрастные рейтинги, в особенности речь идёт о проектах эпохи Windows XP, права на которые принадлежат совсем другим издательствам.