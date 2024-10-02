Bungie поделилась концепт-артами расширения Apollo для Destiny 2

Bungie подробнее рассказала об одном из двух грядущих расширений для Destiny 2, которые будут отличаться «средним масштабом».

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Напомним, что именно такой модели выпуска расширений — два средних в год вместо одного крупного — компания собирается придерживаться в будущем. Для контекста: по размеру новинки можно сравнить с Rise of Iron для первой Destiny.

Первое расширение для Destiny 2 в рамках новой модели получило кодовое название Apollo. Релиз планируется летом 2025 года.

Apollo положит основу для новой саги Frontiers и предложит вдохновлённое жанром метроидвании путешествие с нелинейным сюжетом. Игроки смогут сами выбирать направления для исследования и разблокировать новые области с помощью специальных предметов. Разработчики тизерят встречи с разными персонажами, возможность делать выбор и 25-30 «различных нитей» разворачивающихся историй.

Концепт-арты Apollo

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Второе расширение для Destiny 2 под кодовым названием Behemoth планируют выпустить зимой 2025 года. Его подробности пока держатся в секрете.

Кроме того, в следующему году Bungie планирует улучшить броню в Destiny 2. Новую систему называют «бронёй следующего поколения», и её идея заключается в том, чтобы предоставить меньшее количество уникальных характеристик, но при этом увеличить их преимущества.