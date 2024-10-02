PUBG Studios разработает мобильную игру Palworld

Южнокорейская компания Krafton подписала лицензионное соглашение с Pocketpair о разработке мобильной версии игры Palworld.

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Игроков ждёт «переосмысление» оригинала с основными элементами его игрового процесса, адаптированными для мобильных устройств. За разработку будет отвечать PUBG Studios, дочерняя студия Krafton.

Напомним, что мультиплеерный симулятор выживания Palworld с недавнего времени доступен и на PS5. А на Pocketpair подали в суд Nintendo и The Pokemon Company.

Что до Krafton, то она недавно купила Tango Gameworks и извлекла уроки из провала The Callisto Protocol. А ещё компания обсуждает потенциальное дополнение для Hi-Fi Rush и готовит к релизу конкурента The Sims — симулятор жизни inZOI.