Вышла демоверсия нового хоррора «Dreamless» российской Setone Games

На платформе Steam стала доступна демоверсия игры Dreamless российской студии Setone Games. В демоверсии представлен один из основных актов игры. Его примерное время прохождения составляет около 20 минут.

© Скриншот

Игрокам предстоит примерить на себя роль школьника, который отправится исследовать давно заброшенный дом покойной старушки, некогда вселявшей ужас во всех жителей провинциального городка.

Разработчики обещают непредсказуемый геймплей, где локации будут динамично меняться в зависимости от действий игрока. Это означает, что по мере прохождения будут появляться новые препятствия и головоломки. Релиз полной версии игры состоится 25 октября.