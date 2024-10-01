Хендерсон: перенос Assassin's Creed Shadows повлияет на даты выхода будущих частей

Известный инсайдер Том Хендерсон решил дополнить свою информацию о причинах переноса Assassin’s Creed Shadows с ноября на февраль. Теперь он сделал акцент о настроениях разработчиков в самой Ubisoft.

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Хендерсон призвал «никогда не говорить “никогда”» касательно задержек игр, но источники инсайдера уверены, что Assassin’s Creed Shadows точно выйдет 14 февраля — у разработчиков есть достаточно времени. При этом перенос на февраль должен сказаться на сроках выхода будущих частей — вероятно, они выйдут позднее запланированных дат. В разработке находятся:

Проект Invictus — многопользовательская Assassin’s Creed с аркадным геймплеем в духе Fall Guys: Ultimate Knockout;

Проект Obsidian — полноценный ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag;

Проект Hexe/Neo — новая часть Assassin’s Creed, которая расскажет про закат Священной Римской Империи и охоту на ведьм.

В отношении каждой из этих игр Ubisoft настроена «оптимистично». Ранее Хендерсон считал, что проект Hexe/Neo выйдет в 2025 году, но может быть смещён на 2026 год. Также инсайдер отметил, что разработчики рады возвращению к выпуску новинок в Steam — они стремились к этому «много лет».

Хендерсон считает, что успех ремейка Black Flag не сможет заставить Ubisoft проигнорировать и другие старые части серии. Очевидно, что под успехом подразумеваются хорошие продажи и тёплый приём.

Хендерсон решил ответить и на некоторые вопросы геймеров. Например, он заявил — до выхода The Division 3 осталось около четырёх лет. Также инсайдер не сомневается в том, что Ubisoft справится с навалившимися на компанию проблемами. Однако источники Хендерсона сходятся во мнении, что могут пройти «значительные» волны увольнений.

Напомним, что Assassin’s Creed Shadows выйдет 14 февраля 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. В день релиза игра появится и в Steam.