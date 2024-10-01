Sifu, Inscryption и MLB The Show 24 — новинки Game Pass в октябре
Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в первой половине октября. Главными новинками месяца стали симулятор бейсбола MLB The Show 24, экшен Sifu и инди-рогалик Inscryption.
Какие игры добавят в Game Pass в первой половине октября
- MLB The Show 24 — 2 октября (тариф Standard)
- Open Roads — 2 октября (тариф Standard)
- Sifu — 2 октября (тариф Ultimate)
- Mad Streets — 7 октября (тариф Ultimate)
- Inscryption — 10 октября (тариф Ultimate).
Microsoft также рассказала, какие игры скоро покинут сервис. Уже 15 октября из Game Pass пропадут Dyson Sphere Program, Everspace 2, From Space, F1 Manager 2023 и Scorn.