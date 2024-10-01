Sony впервые за 13 лет прокомментировала сбой PSN

Японская Sony официально подтвердила масштабный сбой в работе PlayStation Network (PSN) ночью 1 октября. Об этом сообщает портал iXBT Games.

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В 4:21 утра по московскому времени начались сбои в работе PSN. Уже через 20 минут японское подразделение PlayStation опубликовало сообщение с подтверждением сбоя. Как отмечает iXBT Games, обычно компания не комментирует подобные ситуации, оперативно устраняя неполадки. Это выделяет инцидент на фоне предыдущих.

PSN не работала несколько часов, и, несмотря на сообщение на японском аккаунте PlayStation, пользователи по всему миру продолжали сообщать о проблемах с подключением.

«Сообщаем вам, что сеть PlayStation Network (включая PlayStation Store) может быть в данный момент недоступна. Приносим извинения за возможные неудобства. В настоящее время мы проводим расследование и устраняем проблему, поэтому, пожалуйста, наберитесь терпения».

Аналитик Роберто Серрано отметил, что последний раз реакция PlayStation Japan на сбой была в 2011 году, однако тогда сервис PSN не работал 23 дня из-за масштабной DDoS-атаки. После того инцидента Sony значительно улучшила свою инфраструктуру, что делает маловероятным повторение столь длительного отключения PSN и PS Store.