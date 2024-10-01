Повествовательный тон Dragon Age: The Veilguard сравнили с культовой Dragon Age: Origins

Творческий директор Dragon Age: The Veilguard Джон Эплер смог бы написать основу ещё для 5 игр серии всего «за пару недель». О своём творческом потенциале разработчик рассказал в интервью порталу IGN, добавив, что «всегда думает о Dragon Age».

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Говоря о повествовании, Эплер сравнивает The Veilguard не с прямой предшественницей в лице Dragon Age: Inquisition, а с самой первой частью — с Dragon Age: Origins. Именно в ней BioWare пыталась передать не только трагедию, но и лёгкое настроение — последнее, по словам Эплера, часто упускается из виду.

«У нас есть Алистер, который кажется эдаким дурнем. Есть много забавных моментов с Псом. И я думаю, что именно этот контраст из Origins мы задействуем в Veilguard. Здесь есть персонажи, немного более лёгкие по настроению. Но даже у них есть моменты трагедии и личного отчаяния», — объяснил Эплер.

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В этом же интервью с IGN геймдиректор The Veilguard Коринн Буше вспомнила о важной встрече с EA в 2023 году, на которой она лично демонстрировала демо игры.

Вступив в схватку с Демоном гордыни, персонаж Буше практически сразу упал с обрыва и умер. К счастью, это не полностью испортило встречу, так как генеральный директор EA Эндрю Уилсон нашёл, что похвалить — время загрузки.

Dragon Age: The Veilguard выходит 31 октября на PC, PS5 и Xbox Series. В свежем геймплейном трейлере показали битву с драконом, а игровые СМИ опубликовали в целом положительные превью.

Но фанатов Dragon Age сильно разочаровала новость о том, что в The Veilguard перенесутся только три решения из «Инквизиции».

Тем временем для прослушивания стала доступна заглавная музыкальная тема Dragon Age: The Veilguard. Композиторами саундтрека выступают Ханс Циммер и Лорн Бэлф.