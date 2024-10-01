Bethesda вдохновлялась Morrowind и Star Trek при работе над Shattered Space для Starfield

Одним из главных источников вдохновения во время разработки дополнения Shattered Space для Starfield стала культовая The Elder Scrolls 3: Morrowind.

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Именно на её «темы и общую атмосферу» Bethesda оглядывалась при создании планеты Ваʼруунʼкай и города Дазра. Авторы отмечают уникальность этих мест с художественной и эстетической точек зрения — особенно в сравнении с другими городами в игре. Само DLC, по словам ведущего дизайнера Эмиля Пальяруло, раздвигает границы не только «эстетики NASAPunk», но и того, «что приемлемо и неприемлемо в культурном плане».

Кроме «Морровинда», Bethesda нашла вдохновение и в Star Trek — в частности, в родном мире Клингонов и Рура Пенте.

Дополнение Shattered Space («Расколотый космос») стало доступно вчера на PC и Xbox Series. Пиковый онлайн в Steam за сутки поднялся до 21 792 человек одновременно, а прямо сейчас в Starfield находятся 13 864 человек одновременно.

Что касается пользовательского рейтинга, то он оказался «смешанным». На Shattered Space написано 411 обзоров, из которых положительные обзоры составили 47%.