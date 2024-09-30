Геймерам разрешили подавать в суд на сервис Steam

Появилась возможность для геймеров подать в суд на площадку Steam в случае возникновения проблем с сервисом, сообщает Valve. Ранее конфликты решались в арбитраже через специалистов поддержки, но теперь пользователи могут обратиться в суд. Новое правило было включено в обновленное соглашение подписчика Steam.

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По мнению журналистов, это изменение может быть связано с давлением общественности и государственных организаций на компанию. Пользователи из некоторых стран уже имели возможность судиться с площадкой, и теперь эта возможность доступна всем.

Ранее российский суд наложил на Discord штраф в размере 3,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации. Речь идет о постах, в которых содержалась информация о педофилии и ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

До этого кандидат психологических наук Светлана Колосова заявила, что частое времяпрепровождение за компьютерными играми приводит к сильной активации головного мозга и возбудимости. По ее словам, многие геймеры проводят за столом несколько суток подряд и часто это все доходит до летальных исходов.