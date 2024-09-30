В демоверсии Phantom Blade Zero показали многообразие комбинаций для атак

В рамках выставки Tokyo Game Show 2024 разработчики из S-Game показали почти девять минут игрового процесса демоверсии Phantom Blade Zero. Геймплей был записан на PC.

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Ролик показывает передвижение по локациям и битвы. Важное внимание уделяется комбинациям атак. Атаковать можно с помощью холодного оружия и лука. Такой упор на разнообразные приёмы может напомнить смесь из Sekiro: Shadows Die Twice и Devil May Cry. Каких-либо живописных мест в демоверсии не было, а сам мир игры разделён на регионы, связанные друг с другом.

Неизвестно, на каких настройках была запущена Phantom Blade Zero, однако картинка получилась довольно качественной — экшен работает на движке Unreal Engine 5. Также в ролике не наблюдается сбоев, что может говорить о хорошей оптимизации демоверсии как минимум для мощных PC.

Увы, дату релиза Phantom Blade Zero так и не назвали, но сама игра готовится к выходу на PC и PlayStation 5. Ранее разработчики попали в скандал из-за нелестных высказываний в сторону Xbox, а также заявили об отсутствии контрактов с Sony на эксклюзивность.