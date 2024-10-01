5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Mouthwashing

Mouthwasing — сюрреалистический хоррор на борту корабля, затерянного в открытом космосе. И нет, судя по трейлеру, разработчики приготовили нечто большее, чем очередной ужастик, вдохновленный «Чужим». Некомпетентность капитана обрекла весь экипаж на гибель. Некогда командующий офицер нуждается в уходе, и еды на всех не хватит… Так что вы наверняка можете догадаться, к чему идет завязка. Но можете ли? Сюрреализм — вещь непредсказуемая.

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Golden Lap

Новый гоночный проект от авторов великолепной Art of Rally, но на этот раз — в жанре менеджмент-сима. Golden Lap предлагает игроку примерить на себя роль руководителя гоночной команды в «золотой век» автогонок: эпоху, когда заезды были гораздо более напряженными, а технологии развивались семимильными шагами. А для того, чтобы привести гонщиков к победе, игроку предстоит разрабатывать машины, нанимать людей и разбираться с требованиями спонсоров.

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Echo Point Nova

Ослепительно быстрый шутер от первого лица, где игрок борется против легиона наемников, пытающихся найти «древнюю технологию» на затерянной планете. Нюанс в том, что планета состоит из парящих островов, а перемещаться между ними нужно на ховерборде — акробатика и исследование мира в Echo Point Nova не менее важны, чем перестрелки. Игра явно вдохновлена серией Tribes и Titanfall 2, а разработкой занимались авторы Severed Steel.

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Reynatis

Reynatis вышла в Японии ранее в этом году, но теперь добралась и до Запада. Игра представляет собой экшен-JRPG в сеттинге Токио будущего от довольно именитых талантов: а именно, сценариста оригинальной Final Fantasy VII и Kingdom Hearts, а также композитора, написавшей музыку к Street Fighter 2 и Live A Live. Со стороны Reynatis смотрится непримечательно, но игра может похвастать уникальной боевой системой. Все-таки интересные JRPG обычно не фокусируются на красивой картинке.

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Flowstone Saga

Flowstone Saga — еще одна JRPG, но теперь уже в жанре 16-битной ностальгии. Правда, вместо пошаговых сражений здесь — паззл-битвы в духе «Тетриса». По сути, в зависимости от того, как и какие фигуры игрок размещает, персонаж проводит те или иные атаки. Помимо этого, в Flowstone Saga есть легкий элемент градостроения и замечательный пиксель-арт.