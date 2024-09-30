В Stellar Blade обновили физику бюста

Sony Interactive Entertainmen и Shift Up выпустили для Stellar Blade обновление 01.007.000. Оно принесло с собой различные QoL-функции и визуальные улучшения.

© Скриншот

О каких же улучшениях идёт речь? Теперь игроки Stellar Blade могут свободно наслаждаться летним событием (ранее оно было временным), слушать в лагере трек Donʼt Forget Me, ставить метки на карте, максимально запасаться всеми боеприпасами одновременно с помощью нового предмета Ammo Package и не только.

Отдельно геймеры обсуждают визуальные улучшения вроде обновлённой физики бюста главной героини и поднимаемых сильным ветром юбок.

Напомним, что создатели Stellar Blade готовят для игры фоторежим и DLC по Nier: Automata. А ещё главная героиня экшена Ева заглянет в платформер Astro Bot. Правда, реалистичной груди и поднятых юбок тут ждать не стоит.

Кстати, всё это добро хотят уничтожить. Угроза пришла откуда не ждали: на Sony и Shift Up подали в суд из-за названия игры.