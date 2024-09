Американский журналист рассказал о следующей игре Horizon

Известный инсайдер, журналист и писатель Джейсон Шрайер принял участие в свежем эпизоде подкаста Spawncast, где поделился очередными игровыми «слухами».

Так, по его словам, следующим релизом Guerrilla должна стать именно игра-сервис Horizon Online. А полноценный триквел, судя по всему, «далеко впереди».

«Horizon [Online] — это одна из немногих игр [SIE], которая не была отменена или не успела выйти и провалиться, как Concord».

Кроме того, Шрайер рассказал о том, что в стенах Xbox творится «бардак». По его мнению, руководство компании часто меняет планы, а происходящее можно назвать «катастрофой», что «действительно грустно».

«Сейчас они снова и снова обсуждают тизер портативных устройства, но кто знает? Год назад они говорили, что игра про Индиану Джонса никогда не выйдет на PlayStation, так что они меняют своё мнение каждый месяц».

Недавно Шрайер также рассказал о том, что Blizzard работает над шутером по StarCraft под руководством бывшего главы Far Cry. А в следующем месяце журналист выпускают свою новую книгу Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment, которую, кстати, планируют издать и в России.