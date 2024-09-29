Обновление игры Stellar Blade повысило сексуальность главной героини

В недавно выпущенном патче 1.07 для ролевого экшена Stellar Blade разработчики сосредоточились на улучшении физики тела и одежды главной героини Евы, а также добавили новые функции для игроков. Об этом сообщает издание Multiplayer.

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Одной из ключевых особенностей обновления стала реалистичная физика одежды, которая теперь реагирует на ветер. Все юбки и элементы нарядов Евы стали колыхаться и поднимаются при сильном ветре, создавая более реалистичный визуальный эффект.

Кроме того, разработчики доработали физику груди Евы, которая теперь меняет форму при соприкосновении с руками и реагирует на движения более реалистично.

Помимо улучшений в физике, в игре появилась функция быстрого переключения между избранными костюмами, а также возможность устанавливать маркеры на карте с помощью кнопки с иконкой квадрата.

Stellar Blade — это приключенческая игра, разработанная Shift Up и изданная Sony Interactive Entertainment, в которой игроки берут на себя роль главной героини Евы, стремящейся спасти человечество от чудовищных существ в далеком будущем. Игра вышла весной 2024 года на PlayStation 5.

Обновление весит 2,4 ГБ и уже доступно для установки. Оно предлагает игрокам более реалистичный и захватывающий геймплей, а также новые возможности для взаимодействия с игровым миром.