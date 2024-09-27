Alliance вернулась на про-сцену Dota 2 с новым составом
Шведский киберспортивный клуб Alliance анонсировал новый состав по Dota 2. Информация появилась на странице организации в социальной сети.
После практически годового отсутствия на про-сцене «Доты» клуб вернулся с новым составом. «Альянс» подписал стак Dandelions, выступавший на небольших онлайн-соревнованиях и квалификациях к крупным турнирам в прошлом сезоне.
Состав Alliance по Dota 2:
- Лаша Nande Нарсия;
- Фабиан Mo13ei Кнер;
- Никита Palantimos Гринкевич;
- Сакис dEsire Карцамбас;
- Иван Kidaro Бондарёв;
- Джонатан Loda Берг (тренер).
Первым турниром, на котором выступит новый состав Alliance, станет LAN-чемпионат PGL Wallachia Season 2 по Dota 2.