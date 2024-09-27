Alliance вернулась на про-сцену Dota 2 с новым составом

Шведский киберспортивный клуб Alliance анонсировал новый состав по Dota 2. Информация появилась на странице организации в социальной сети.

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После практически годового отсутствия на про-сцене «Доты» клуб вернулся с новым составом. «Альянс» подписал стак Dandelions, выступавший на небольших онлайн-соревнованиях и квалификациях к крупным турнирам в прошлом сезоне.

Состав Alliance по Dota 2:

Лаша Nande Нарсия;

Фабиан Mo13ei Кнер;

Никита Palantimos Гринкевич;

Сакис dEsire Карцамбас;

Иван Kidaro Бондарёв;

Джонатан Loda Берг (тренер).

Первым турниром, на котором выступит новый состав Alliance, станет LAN-чемпионат PGL Wallachia Season 2 по Dota 2.