$92.71+0.31103.47+0.28
Почта

Alliance вернулась на про-сцену Dota 2 с новым составом

Шведский киберспортивный клуб Alliance анонсировал новый состав по Dota 2. Информация появилась на странице организации в социальной сети.

Alliance вернулась на про-сцену Dota 2 с новым составом
© Чемпионат.com

После практически годового отсутствия на про-сцене «Доты» клуб вернулся с новым составом. «Альянс» подписал стак Dandelions, выступавший на небольших онлайн-соревнованиях и квалификациях к крупным турнирам в прошлом сезоне.

Состав Alliance по Dota 2:

  • Лаша Nande Нарсия;
  • Фабиан Mo13ei Кнер;
  • Никита Palantimos Гринкевич;
  • Сакис dEsire Карцамбас;
  • Иван Kidaro Бондарёв;
  • Джонатан Loda Берг (тренер).

Первым турниром, на котором выступит новый состав Alliance, станет LAN-чемпионат PGL Wallachia Season 2 по Dota 2.

Игры