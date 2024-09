Tears of the Kingdom забрала главную награду на Japan Game Awards

Стали известны победители Japan Game Awards 2024 в разных категориях. Их выбирали лишь среди игр японского производства, вышедших с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года. Безусловным лидером оказалась The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, вышедшая в мае 2023 года.

© Nintendo

У игры Nintendo оказалось три награды. Одна из них — главная (Grand Award). Остальные две игре выдали за особые успехи (наравне с другими японскими играми) и лучшие продажи. Напомним, что тираж Tears of the Kingdom превысил 20 миллионов копий.

Награду за «прорыв» (Breakthrough Award) заработал симулятор ходьбы в пустом метро The Exit 8, а головоломка Suika Game получила награду Movement Award — вероятно, за быстрое движение элементов на экране.

Интересной можно назвать «специальную награду». Её выдали файтингу Street Fighter 6, причём на это есть веская причина. Всё дело в опциях доступности звука, которые обеспечивают комфортный геймплей даже для игроков с проблемным зрением. Звуковые сигналы дают информации о расстоянии до врага и других параметрах.

Помимо The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, награды за успех получил ещё ряд игр. Список следующий:

Armored Core VI: Fires of Rubicon;

Dragon’s Dogma 2;

Final Fantasy XVI;

Final Fantasy VII Rebirth;

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name;

Like a Dragon: Infinite Wealth;

Persona 3 Reload;

Super Mario Bros. Wonder;

Street Fighter 6;

Unicorn Overlord.

В списке самых успешных японских игр на Japan Game Awards 2024 могла бы оказаться и The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, однако релиз игры не совпал с нужными датами — вполне возможно, она попадёт на церемонию награждения 2025 года.

Echoes of Wisdom вышла 26 сентября только на Nintendo Switch и заслужила положительные отзывы прессы. В них похвалили качественный дебют Зельды в качестве играбельного героя и креативные механики. А эксперты Digital Foundry решили разобрать техническое состояние новинки.

Графически игра сильно похожа на The Legend of Zelda: Link’s Awakening 2019 года: от ракурса камеры до стиля персонажей. Однако геометрия в Echoes of Wisdom стала разнообразнее — стены теперь не ограничены лишь наклоном в 90 градусов. Главной проблемой стало падение FPS. Как посчитали в Digital Foundry, сейчас пришло самое время для наследника Switch.